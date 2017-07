Eesti U18 koondislane Karl-Kristjan Karpin: kui Delfi Spordist vajalikku infot ei leia, teen kõne Matthias Tassile

Eesti Korvpalliliidu kodulehel ilmuvas rubriigis "Saame tuttavaks Eesti U18 koondislastega" on tehtud pikem intervjuu viimased kaks aastat Hispaanias mänginud 207 sentimeetri pikkuse Karl-Kristjan Karpiniga.

Alles 16-aastane Karpin ehk Karpa, nagu meeskonnakaaslased ja treenerid teda kutsuvad, on vaieldamatult U18 koondise hing. 207 sentimeetri pikkusel mehemürakal on nägu pidevalt nalja täis. Teiste mängijate lõbustamine ja kaasahaaramine tuleb tal välja iseenesest, loomulikult, kirjutab basket.ee.

Kust sa pärit oled? Kus on su kodu?

Olen Tallinnast. Puhas nõmme poiss ikkagi.

Kirjelda ennast kolme lausega.

Olen suure südamega suur poiss. On öeldud, et olen vägagi elava iseloomuga. Viimasena ütlen, et minuga igav ei tohiks olla.

Milline on su kõige eredam mälestus lapsepõlvest?

Ma olen alles 16, nii et ikkagi laps.. Kunagi tulin 3x3 koolinoorte Eesti meistriks.See oli mu esimene suurem võistlus ning pärast olin enda üle päris uhke.

Mis sind enim motiveerib?

Pere kohe kindlasti.

Tänapäevases info ülekülluses, milliste kanalite kaudu maailmas toimuval silma peal hoiad?

Delfi Sport ja Instagram. Kui ka sealt vajalikku infot ei saanud, siis teeb Matthias Tassile kõned.

Mis on su lemmik vaba aja tegevused?

Magamine ja linnas sõpradega rändamine.

Mis on su lemmik õppeaine koolis?

Inglise keel on sümpaatne ja kerge.

Lemmikfilm, lemmikraamat, lemmikbänd?

Baywatch on lemmikfilm. Raamatuid väga ei loe ning lemmikbänd on Kalevi mehed.

Mis on sinu arvates tänapäeva ühiskonna murekoht number üks?

Kliimasoojenemine.

Mis on sinu arvates Eesti Nokia?

Matthias Tass ja Kaspar Treier on võrdselt Eesti Nokiad.

Milline oli su esimene kokkupuude korvpalliga?

Kutsuti koolis trenni, kuna olin pikk. Läksingi, kuigi midagi alguses aru ei saanud.

Kui pikk sa oled? Ilma ketsideta.

207,5 sentimeetrit.

Kasvad veel?

Peaksin vist küll veel paar senti kasvama.

Millised spordialad sind veel paeluvad?

Jalgpalli naudin, sest olen kõva ründeliin oma kiirusega.

Mõni eredam seik Hispaaniast.

Kui sai võidetud Hispaanias teine koht oma satsiga (Badalona Joventut, toim.). See melu oli võimas!

Oled nüüdseks Hispaanias veetnud kaks aastat. Millised on suurimad kultuurilised erinevused võrreldes Eestiga? Kuidas oled nendega kohanenud?

Suurim veidrus on minu jaoks see, et iga päev peatub elu kolmeks tunniks. Niinimetatud siesta. Pühapäeviti on kõik kohad suletud ja eriti liikumist ei toimu.

Kauaks Sul Joventudiga lepingut veel on?

On veel seda aga praegu pean otsustama, mida ma teen, sest haridust ei saa päris ära unustada. Hispaania on muidugi minu jaoks väga hea tõusuplatvorm.

Kes on su suurimad eeskujud?

Kõhklemata, kindlamat vastust ma ei saa anda. (mõttepaus) Matthias Tass.

Mis on sinu jaoks parim osa korvpalli juures?

Kui pall läbi rõnga läheb.

Kes on U18 koondise kõige kõvem tööloom?

Shoutout to Henri Drell. Vahepeal rügab ta täitsa mehelikult.

Iseloomusta abitreener Gert Kullamäed.

Kahest Kullamäest pigem see targem. Oskab nalja teha aga suudab ka tõsine olla. Kindlasti on jaganud olulisi tarkusi tiimile ja mulle isiklikult.

Võrreldes kahe aasta taguse U16 B-divisjoni EM-iga, mille sisuliselt sama koosseisuga võitsite, mis on olnud suurimad arengukohad nii individuaalses kui meeskondlikus plaanis?

Kõik on arenenumad kindlasti ja meeskondlikult tunneme üksteist paremini. Näiteks tean ma kõiki Robin Kivi ja Kaspar Treieri liigutusi, mis nad platsil teha tahavad.

Mis on Karl-Kristjan Karpini prioriteet number üks?

Olla rõõmus,õnnelik ja jõuda kaugele.



Esimene treener Arkko Pakkas Karpast:

„Minu mäletamist mööda algas Karli tee korvpalli juurde esimesest klassist Nõmme Põhikoolis. Juba selles vanuses oli Karl oma eakaaslastest oluliselt suurem, seda nii pikkuselt, kui ka kehaliselt. Esimeste treeningute põhjal TTÜ Spordihoones oli aru saada, et tegemist on mitte lihtsalt pika ja suure poisiga, vaid arusaam erinevatest pallimängudest ja korvpallialastest harjutustest olid väga head. Omandas nõudmised kiiresti ning juba sel hetkel oli selge, et teatud määral mängijaintelligents on temas olemas. Ühesõnaga tuli suur rõhk ka füüsisele panna. Selleks, et keha suurele pikkusele ja massile vastu peaks. Karl on spordi mõistes peaga poiss, haarab kiiresti ja muutustega kohaneb hästi. Mina treenerina olen kindel, et kui Karpinil tervis korras püsib ja Hispaanias niiöelda korvpallurikooli edukalt läbib, siis on Eesti koondisele heal tasemel mängumees juures. Kas ka väga heal tasemel, see sõltub kõik juba temast endast kuna tänapäeva tippkonkurents on tihe ja seal väga palju andeks ei anta ning tagasi ei vaadata.”