Eesti U18 koondis alistas Balti matšil võõrustaja Läti

Kahesed Läti kasuks 47 vs 42 %, kolmesed Eestile 28 vs 21 % (meil 7/25), vabavisked Eestile 75 vs 59 % (18/24).

Eesti koosseis ja numbrid: Henri Drell 18+11 lp, Marten Maide 12+3 rs, Mark-Andreas Jaakson 7+5 lp, Mikk Jurkatamm 7+3+2, Kirill Koršunov 7+4 lp, Karl-Kristjan Karpin 6+7+2 (19 min, visked 8/2), Erki Kuhi 5+3 lp, Jaan-Erik Lepp 4 pt, Hendrik Eelmäe 4+4 lp, Artur Konontšuk 4+2 lp, Oliver Suurorg 3+2 vl.

Efektiivsuse näit: Drell 19, Jaakson 11, Maide & Koršunov 10, Jurkatamm 9. Pluss-miinus: Drell +16, Kuhi +14, Jaakson +12, Konontšuk & Suurorg +8.

Homme kohtub Eesti kell 16 Hispaaniaga, viimasel turniiri päeval Leeduga. Aina huvitavamaks läheb.

* * *

U18 A-divisjoni EM toimub Lätis, algab see juba kuu lõpus, 28. juulil. Läti jäi küll A-divisjonis mullu viimaseks, aga kuna toimumispaik oli varem otsustatud, jäi Läti A-divisjoni.

Tavapäraselt oleks pidanud A-divisjoni tõusma ka B-divisjoni kolmas ehk Eesti. See selleks. Need on kõigest valusad memuaarid mullusest suvest.

B-divisjoni EM, kuhu läheb Eesti, toimub 27.juuli - 5.august Skopjes. Eesti vastasteks alagrupis Belgia, Aserbaidžaan, Ungari, Gruusia ja Austria.