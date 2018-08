Eesti U16 korvpallikoondis pidi EM-i kaheksandikfinaalis Kreeka paremust tunnistama

Suurema osa esimesest veerandist eduseisus olnud eestlased lasid Kreeka hingetõmbepausiks ette 15:14. Teisel veerandil korraks said Marko Parkoneni hoolealused korraks väikese edumaa, kuid poolajale siirduti vastaste 33:32 juhtimisel. Illimar Raiend, Johannes Kirsipuu ja Joonas Riismaa olid toonud kõik kuus silma.

Kolmandal veerandil said vastased korraks juba rohkem kui 10-punktilise eduseisu, kuid eestlaste 4:0 vahespurt veerandi viimastel sekunditel tõi nad enne otsustavat neljandikku seitsme punkti kaugusele, 49:56.

Viimast veerandit alustasid meie mehed agressiivselt ja Markus Ilveri võimas pealtpanek kiirrünnakust lõi emotsioonid taas üles. Kreeklased näitasid aga kvaliteeti ning ei lasknud maarjamaalasi enam ohtlikult lähedale.

Johannes Kirsipuu ja Joonas Riismaa tõi Eesti koondise parimatena 14 silma. Andreas Kalogiros oli kreeklaste parim 17 punkti ja 9 lauapalliga.

Kreeklaste vastane selgub paarist Hispaania ja Montenegro.

ENNE MÄNGU:

Tänaõhtune vastane Kreeka lõpetas C-alagrupi kolmanda kohaga. Sel suvel on Parkoneni hoolealused kreeklastega juba kohtunud, kui juuli keskpaigas Türgis peetud turniiril jäädi vastastele alla 53:86. "Kreeklased on kehaliselt väga tugevad. Väga suurt kolli neil ei ole ja mängivad kiirelt paari katte pealt üks-ühe vastu. Peame ise sisse viskama ja kaitses igaüks enda mehega hakkama saama. Ma arvan, et oleme mängus valmis," sõnas mängu eel koondise peatreener Marko Parkonen basket.ee-le.