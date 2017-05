Eesti seeniorkorvpallurid tegid Aucklandis ajalugu

Uus-Meremaal Aucklandis lõppesid 9. World Masters Games (WMG), mis on Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) poolt tunnustatud kui veteranide olümpiamängud ning toimuvad iga nelja aasta järel.

Kümne võistluspäeva vältel osales Aucklandis 28 spordialal ligemale 25 000 veteransportlast enam kui 100-st riigist. Mängude staaratleet oli 101 aastane india naine Man Kaur, kes osales kolmel kergejõustikualal.

Pole täpselt teada kui paljude veteransportlastega ja mitmel alal Eesti Aucklandi mängudel osales, sest mängudest sai osa võtta iga veteransportlane, kes suutis leida vahendid Eestist väga kaugel toimunud võistlustega seotud kulude katmiseks. Teada on aga see, et Eesti korvpallivõistkonnad tegid ajalugu, võites Eestile aegade suurima arvu kuldmedaleid.

Naiste 50+ vanusegrupis võitis Eesti naiskond kõik alagrupimängud ning alistas poolfinaalis Kanada naiskonna kindlalt tulemusega 72:41. Finaalis alistati pingelises mängus koduseinte toetust omanud Uus-Meremaa Ex-Elite naiskond 45:40. Kuldmedalitega tulid kaugest saareriigist tagasi Sirje Kikas, Katrin Aava, Epp Jürme, Ülle Järv, Liivi Toomela, Mare Krutta, Reet Rausberg, Aivi Tali ja Kai Jürme.

Meeste 60+ vanuseklassis võitis kulla Kalev Estonia võistkond, alistades väga pingelises finaalmängus Austraalia tugeva Megabucks meeskonna napilt 48:47, kusjuures alagrupimängudes sellele võistkonnale kindlalt kaotati. Võistkonda kuulusid Rašid Abeljanov, Ivar Raig, Igor Orlov, Jaan Laine, Jaan Malmberg, Juhan Toel, Voldamar Teelem, Urmas Lepik, Ilmar Kütt ja Jüri Kristal. Finaalmängu õnnestumises oli otsustav roll Abeljanovil, kes viskas 24 punkti ja mobiliseeris meeskonda ennastsalgavaks ja võidutahteliseks kaitsemänguks. Varem on Kalev seenioride 60+ korvpallimeeskond võitnud kolmedelt järjestikulistelt FIMBA Euroopa ja Maailma meistrivõistlustelt hõbemedalid. Nüüd lõpuks esimene kuld.

WMG president, taanlane Kai Holm ütles mängude lõputseremoonial, et Aucklandi mängud olid kõigi aegade parimad veteranide spordivõistlused. Kohaliku korralduskomitee juhi sõnul tagas selle mitmekümne suurfirma toetus ja mitme tuhande vabatahtliku spordisõbra abi võistluste teenindamisel. Veteranide olümpiamängude lipu ja järgmiste veteranide olümpiamängude korraldamise au 2021. aastal sai esimese Aasia linnana Jaapani linn Kansai.