Eesti korvpallimälumängu meistrivõistlused on käesolevaks aastaks ajalugu. Võitjaks krooniti kolmik Hiiurand koosseisus Koit Kalmus, Tarmo Tarting ja Meril Lauter, kes kogusid maksimaalsest 120 punktist fantastilised 88 punkti.

Teiseks tuli kolmik Viimsikad koosseisus Ville Arike, Rauno Arike ja Atso Matsalu. Nende saagiks jäi 81 punkti. Kolmas koht kuulus TTÜ KK rivistusele koosseisus Raido Ringmets, Siim Raudla ja Marko Parkonen. Kaks esimesena mainitut said kolmanda koha ka eelmisel aastal. Pronksmedalite saamiseks oli vaja koguda 76 punkti. Eelmise aasta meistermeeskond Lilla Kolm maandus alles kuuendaks. Üle-eelmisel aastal esimest korda peetud korvpallimälumängu meistrivõistluste võitjavõistkond maandus sel korral alles 17. kohal.

Vaid kaks küsimust 60st osutusid niivõrd raskeks, et vastust ei teadnud ükski võistkond, ja kolmele küsimusele suutis õige vastuse anda vaid üks võistkond. Kaheks kõige kergemaks osutusid aga küsimused NBA meeste kohta, tervelt 24 võistkonda teadis nii seda, kes on hetkel üks kahest lühimast NBA mängijast (Isaiah Thomas), kui ka seda, millise NBA mängija hülgas suvel räppar Iggy Azalea (Nick Young). Ühelegi teisele küsimusele üle 20 võistkonna täiskorrektset vastust ei teadnud. Kuus võistkonda teadis täielikult kahte hetkel mängivat NBA veterani (Paul Pierce, Jason Terry) ja 17 võistkonda teadis kahest ühte, peamiselt eksiti just Terry nimega.

Kokku osales käesoleval aastal 26 meeskonda. Teiste seas proovisid oma teadmisi meistriliiga mängijad (Reimo Tamm, Madis Soodla), mitmed treenerid (Indrek Visnapuu, Marko Parkonen, Raido Ringmets), eri väljaannete ajakirjanikud (Ville Arike, Raul Ranne, Dannar Leitmaa, Henry Rull), korvpallikohtunike ringkonna esindajaid (Atso Matsalu, Ranno Konks) ja mitmed tunnustatud mälumängurid, kellest enamusel väga kõrgetele kohtadele seekord asja polnud.

Mälumängus osales ka neli eri fänniklubi ühendust. Kõrgeima üldkoha sai Eesti Korvpallisõprade Seltsi esindus (12. koha jagamine), teiseks platseerus BC Pirita ehk TLÜ Kalevi fännid (17. koha jagamine), kolmandaks tulid sisekonkurentsis BC Tartu fännid (19. koha jagamine) ja neljandaks jäid Cramo fännid (25. koht).

Küsimuste koostajad Jaan Allik ja Kristo Raudam tänavad auhinnalauda katta aidanud organisatsioone: Hiiu pubi, Eesti Korvpalliliit, BC Kalev/Cramo, Tartu Ülikool, TTÜ KK, Nike, Hansaprint, Triobet ja Spalding. Kohtumiseni uue aasta alguses!

Küsimused/vastused: http://www.ajakiribasketball.ee/cms/uudised/90

Lõplik paremusjärjestus:

1. Hiiurand (Koit Kalmus, Tarmo Tarning, Meril Lauter) 88

2. Viimsikad (Ville Arike, Rauno Arike, Atso Matsalu) 81

3. TTÜ KK (Raido Ringmets, Siim Raudla, Marko Parkonen) 76

4. RTR (Rainer Tops, Tarmo Pillerpau, Ranno Konks) 64

5. Eesti Korvpalliliit (Aldo Maksimov, Anneliis Annus, Indrek Visnapuu) 62

6. Lilla Kolm (Holger Tamm, Valmar Põldpaju, Priit Naruskberg) 58

7. Tuukrid (Henry Rull, Jan-Erik Tihemets, Randel Kool) 58

8. Kadrina (Urmas Hinno, Tristan-Frederik Murumägi, Risto Murumägi)56

9. Isetsejate kamp (Oskar Taimla, Kristjan Hääterõ, Andre Sild) 51

10. Kasksaare (Avo Kask, Aivar Saar, Riho Kask) 49

11. Ema Lubas! (Mihkel Plaas, Andri Kiige) 42

12.-14. Vigri (Allen Leiten, Tõivu Käärik, Erkki Kasenurm) 40

12.-14. Eesti Korvpallisõprade Selts (Lauri Tarlap, Taavi Kangur, Tarmo Treimann) 40

12.-14. Püha Rätik (Karl Kristjan Soidla, Madis Soodla, Toomas Uuskam) 40

15. Pastelli (Sander Rodes, Aarne Siimsen, Gunnar Ploom) 38

16. Remart (Reimo Tamm, Marko Siil, Urmas Oljum) 36

17.-18. BC Pirita (Kristjan Sootalu, Karl-Erik Pedemann, Matthias Kask) 34

17.-18. Mälu Pooleks (Urmo Kallakas, Riho Kangur, Rainer Lipand) 34

19.-21. BC Tartu fännid (Raivo Kull, Siim Punab, Heiki Kustavson) 33

19.-21. Kossujaanekud (Kaur Kalamets, Karl Kuningas, Riho Treumuth) 33

19.-21. KK Viimsi (Oliver Suurorg, Mikk Truve, Mathias Kübar) 33

22. Eesti Ekspress (Dannar Leitmaa, Raul Ranne) 29

23. Action Gang (Marko Janno, Villem Oad, Hardo Kasesalu) 26

24. Rail Basket (Rasmus Kirs, Mikk Saar, Oliver Eglit) 25

25. Cramo fännid (Tõnu Schmidt, Margus Pajuste, Kristo Kuiv) 16

26. Magic (Imre Pello, Heiki Pihlakas) 15