Eesti Päevalehe praegused ja uued tellijad saavad Eesti-Läti korvpalli tähtede mängule pileti soodushinnaga

Eile algas 2018. aasta Eesti-Läti korvpalli tähtede mängule piletite eelismüük Eesti Päevalehe tellijatele, avalik müük algab 10. oktoobril. Mäng peetakse Saku Suurhallis 16. veebruaril.

2018. aasta suur korvpalliõhtu peetakse Alexela Korvpalli Meistriliiga ja Olybeti Läti liiga säravaimate tähtede vahel.

Mängijate hääletus algab 1. detsembril.Treenerid selguvad Eestis Alexela ja Lätis Olybeti Korvpalli Meistriliiga 1. jaanuari tabeli seisu põhjal ja kolme edukama klubi peatreenerid moodustavad üheks õhtuks treenerite trio.

"Meil on hea meel, et saame teha ühise korvpalliõhtu just Lätiga, kelle koondis näitas hiljutisel korvpalli EMil imelist mängu. Tahame, et kahe liiga vahel peetav tähtede mäng inspireeriks ja innustaks kogu Eesti korvpallirahvast," kinnitas üks korraldajatest, Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

Lisaks tähtede mängule on kavas rida ettevõtmisi, mis taolisi õhtuid ikka saadavad - kaugvisete- ja kolmeste võistlus, osavusrada, lauljad jne. Õhtujuhid tulevad nii Eestist kui Lätist.

Eesti Päevalehe tellijatel on pileti soetamisel eelis: 3.-9. oktoobril on ürituse piletid müügil ainult Eesti Päevalehe tellijatele. Täpsem info saadetakse tellijatele e-kirjaga 3. oktoobril.

Kui soovid samuti soodushinnaga eelmüügist piletit osta, siis hakka Eesti Päevalehe või LP tellijaks siin.

Tähtede mängu korraldab Ekspress Meedia. Kohtumist esitevad Utilitas ja G4S, partneriteks on Tallinna linn, Maks & Moorits, Sportland.