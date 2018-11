Eesti pääses 3x3 korvpallis maailmameistrivõistlustele

„Olümpiaalal maailmameistrivõistlustele jõudmine on Eesti korvpallile suur saavutus,“ ütles Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi, kelle sõnul näitavad selle aasta meeste 3x3 rahvuskoondise tulemused MM-ilt ja U18 noormeeste tulemused noorte olümpiamängudelt, et 3x3 korvpallis oleme maailma tipule väga lähedal.

Eesti sai 3x3 korvpallis maailmameistrivõistluste pääsme FIBA ülemaailmse reitingutabeli alusel, milles arvestatakse kategooria TOP100 mängija üheksat paremat turniiritulemust viimase aasta jooksul. „Igal aastal on MM-ile pääsemine läinud raskemaks, kuid tänu aktiivsetele mängijatele ja turniirikorraldajatele on meil see senimaani pea igal aastal õnnestunud,“ ütles Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel.

Lisaks Eestile, said meeste arvestuses FIBA 3x3 ülemaailmse reitingutabeli alusel 2019. aasta FIBA 3x3 MM-i pääsme Läti, Leedu, Serbia, USA, Holland, Sloveenia, Ukraina, Poola, Venemaa, Türgi, Hiina, Jaapan, Brasiilia, Mongoolia, Katar ja Lõuna-Korea. Viimased kolm pääset 2019. juunis Amsterdamis toimuvale FIBA 3x3 MM-ile jagatakse välja 4.-5. maini Puerto Ricos toimuval kvalifikatsioonil.

Eesti 3x3 koondise peatreeneri Siim Raudla hinnangul tuleb järgmise aasta MM läbi aegade kõige tugevam: "Aasta enne TOKYO olümpiamänge soovivad kõik riigid olümpiaala maailmameistrivõistlustelt maksimumi võtta, kuna 2019. aasta FIBA 3x3 MM-i kolm paremat saavad pääsme ka 2020 TOKYO olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirile,“ ütles Raudla, kelle sõnul on Eesti koondise eesmärgiks jõuda esmalt alagrupist edasi 8 parema sekka ja siis võtta mäng mängult.