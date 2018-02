Eesti noored 3x3 korvpallurid jahivad pääset noorte olümpiamängudele

Eesti U18 korvpallurid alustasid eelmisel nädalal programmi "Road to Buenos Aires", mis võiks Eesti viia väheste riikide sekka, kes saavad oktoobris Argentiinas toimuvatele noorte olümpiamängudele panna välja võistkonnad nii noormeeste kui neidude arvestuses.

"FIBA3x3 ränking läheb lukku 1. aprilli seisuga," ütles tänavakorvpalli sarja korraldaja Reigo Kimmel, kelle sõnul on pääseb Eesti mõlemas sarjas olümpiale vaid juhul, kui selleks ajaks on Eesti mõlemas arvestuses FIBA3x3 ränkingus maailma esikümne riikide seas.

Audentese Spordiklubi eestvedamisel alustasid U18 tüdrukud väga edukalt, sest juba ühe turniiriga jõuti maailma 39. kohalt tänaseks 16. kohale. Koht kindlasti tõuseb, sest eile toimus Audenteses järjekordne 3x3 turniir, mis tõenäoliselt viib Eesti U18 tüdrukud noormeestest FIBA3x3 ränkingus ette.

Noormeeste esimene "Road to Buenos Aires" võistlus toimub juba sel laupäeval, kui Siili korvpallisaalis, kus toimub EV100 3x3 turniir, millest tulevad osa võtma ka Läti U18 3x3 koondise kandidaadid.

Eesti 3x3 koondiste noorte olümpiamängudele pääsemiseks korraldab Eesti Korvpalliliit enne 1. aprilli vähemalt 4 tasuta osavõtuga 3x3 turniiri, millest on oodatud osa võtma kõik 2000-2002 sünniaastaga noormehed ja neiud.

Kõigil 2000-2002 sünniaastaga noormeestel ja neidudel on võimalus anda oma panus, et Eesti 3x3 korvpall pääseks noorte olümpiale, sest Eesti 3x3 korvpalli olümpiale pääsemisele annavad panuse kõik mängijad, kes on 1. aprilli seisuga Eesti TOP100 mängijad oma vanuseklassis.

Järgmine võimalus turniiril osaleda on juba ülehomme 24. veebruaril, registreeri võistkond siit: https://play.fiba3x3.com/events/dee1597f-fbf0-4d7c-ab56-48b45a547b8f