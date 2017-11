Eesti naiste korvpallikoondis läheb täna võõrsil Valgevene vastu võitu püüdma

Eesti naiste korvpallikoondis mängib täna 2019. aasta EM valikmängus kell 18 võõrsil Valgevene vastu.

Kvalifikatsiooniturniiri esimeses kohtumises laupäeval pidid eestlannad tunnistama koduväljakul tugeva Türgi naiskonna 81:56 paremust. Mailis Pokk tõi meie parimana 19 punkti.

Eesti naiskonna peatreener Janne Rits (pildil) oli mängu järgselt väga positiivselt meelestatud. “Ma ei võta tänast kuidagi kaotusena. Meie noorele naiskonnale oli see väike võit. Esimene samm selle suunas, mille nimel me töötame. Ma olen väga rahul, et meie kogenumad mängijad aitasid selle nädala jooksul noormängijatel sisse sulanduda ja utsitasid neid väljakul. Selle tulemust oli täna näha.”

Valgevene naiskond alistas esimeses kohtumises võõrsil Poola rahvuskoondise 70:62. Anastasiya Verameyenka oli võitjate resultatiivsem 16 punkti ja 8 lauapalliga.

Valgevene naiste korvpallivõistkond võitis 2007.aasta Euroopa meistrivõistlustel kolmanda koha.

Eesti kuulub EM valiksarjas B-alagruppi koos Türgi, Poola ja Valgevenega.