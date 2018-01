Eesti korvpallurid hakkavad mängima maailma suurimal siseareenil

Tänavu 12. juunil alustavad neli Eesti korvpallurit mänge FIBA 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlustel, mis peetakse maailma suurimas sisesaalis, 55 000 inimest mahutavas Philippine Arenal.

„See on kümme Saku Suurhalli. Kümme!“, hindab olukorda tänavakorvpalli korraldaja Reigo Kimmel. „Kuna filipiinlased on hullud 3x3 korvpalliga, siis tõenäoliselt pakitakse see saal üsna täis ehk publiku arv võib tulla samasse auku eelmisel kevadel toimunud NCAA Final Four turniiriga, kus mängis Maik-Kalev Kotsar“, lisas Kimmel.

Eesti pääses FIBA 3x3 maailmameistrivõistlustele eelmise aasta 1. novembri FIBA 3x3 ränkingu alusel. Eesti selja taha jäi ülinapilt Prantsusmaa koondis, kes ei saanudki oma meeste võistkonda finaalturniirile saata.

Eesti 3x3 koondise paneb hiljemalt aprilli lõpuks kokku Eesti 3x3 koondise peatreener Siim Raudla. Aprilli lõpuks peaks olema selge ka Eesti võistkonna alagrupivastased.

Kokku osaleb FIBA 3x3 MM-il 20 meeste ja 20 naiste koondist, kokku 37 erinevast riigist.

*******

Tänasega kukkus ühtlasi tähtaeg 3x3 koondiste registreerimiseks tiitlivõistlustele. Eesti paneb 2018. aastal koondised välja järgmistele võistlustele:

* FIBA 3×3 MM, 8.-12. juuni Filipiinid, Manila – mehed

* FIBA 3×3 EM kvalifikatsioon, juuni lõpp – mehed (32 riiki osaleb, 12 pääseb EMile)

* FIBA 3×3 EM kvalifikatsioon, juuni lõpp – naised (27 riiki osaleb, 12 pääseb EMile)

* FIBA 3×3 U18 EM kvalifikatsioon, juuli lõpp või augusti algus – U18 noormehed (27 riiki osaleb, 12 pääseb EMile)