Eesti korvpallitreenereid tuleb koolitama NBA kogemusega skaut

Portland Trail Blazersi, Detroit Pistonsi, Miami Heati ja erinevate Euroopa klubide juures tegutsenud Filippi räägib koolitusel skautide tööst ja selle olulisusest korvpallimaastikul. "Skauditöö on olulisem kui esmapilgul arvatakse. See on korvpalli üks põhikomponente. Läbi professionaalse skautimise leiavad treenerid meeskonda sobivaimad mängijad ning teiselt poolt mängijad parima keskkonna arenemiseks."

Filippi sõnul on mängude ja videote jälgimine vaid väikene osa skaudi igapäevatööst. "Hoopis suurem osa on tegelikult suhtlemine mängijaga, tema treenerite, kaasmängijate ja lähedastega. Näen ennast kui informatsiooni kogujat ja vahelüli mängijate, treenerite ja klubide vahel."

Millest Filippi BSBC koolitusel täpsemalt räägib? "Annan ülevaate nüanssidest, mida skaudid mängijate juures üldse jälgivad ja lisaks räägin skautimisest üldisemalt ning kirjeldan enda igapäevatööd."

48-aastane USA ja Itaalia kodakondsusega Filippi on Eestis varasemalt käinud kaks korda, viimati 2017. aasta suvel U18 B-divisjoni EM-i ajal. Ta hoiab silma peal ka meie parimatel noormängijatel. "Mait Petersoni tegemistega Bologna Virtuses olen kursis ning lisaks jälgin veel mõnda välismaal pallivat eestlast. U18 mänge vaatan ka eesoleval BSBC turniiril."

Filippi on NBA drafti aidanud sellised nimekad mängumehed nagu Hedo Türkoglu, Pau Gasol, Nenad Krstic, Primoz Brezec, Viktor Hrjapa, Sergio Rodriguez, Rudy Fernandez ja Nicolas Batum.

BSBC Clinic koolitusele saab registreeruda siin!