Eesti Korvpallisõprade Selts (EKSS) valis 2016 aasta „Kossutegijaks“ tegevmängija karjääri lõpetanud Marek Doronini. EKSSi liikmed valivad kord aastas kossutegijaks persooni või organisatsiooni, kes on aasta jooksul oma tegudega Eesti korvpalli tegemistes silma paistnud.

"Marek Doronin on just jõudnud lõpusirgele tegevmängijana, tema pikk karjäär väärib kindlasti eraldi ära märkimist. Marek on aastate jooksul pakkunud fännidele lugematul hulgal emotsionaalselt meeldejäävaid hetki. Eriti väärib tähelepanu fakt, et ta mängis terve oma karjääri ühes klubis, selline lojaalsus on äärmiselt unikaalne. Soovime Marekile kõikide korvpallisõprade nimel edu ning loodame, et ta jääb armastatud spordiala juurde," lausus EKSS-i juhatuse liige Lauri Tarlap.

MTÜ Eesti Korvpallisõprade Selts asutati 2002. aastal ja ühendab korvpallist lugupidavaid inimesi. EKSS on võtnud oma peamiseks ülesandeks Eesti rahvuskoondise toetamise nii kodu- kui ka välismängudel. EKSS toetas rohkearvuliselt ka meeste rahvuskoondise mänge tänavu EM valikturniiril.