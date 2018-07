Eesti korvpallinoored lõpetasid Balti matši kaotusega Leedule

Laua võitis Leedu 44-34. Korvisöödud kuulusid Eestile 21-13, teine poolaeg seejuures 12-6. Pallikaotusi kogunes lõpuks meile 25, vastasele 26 (II poolaeg niisiis 9-17). Vastase pallikaotustest sai Eesti 25, Leedu 33 punkti (II poolaeg 17-8), kiired 13-26, pink 29 vs 48.

Kahepunktivisked Eesti kasuks 60 vs 51 %, kolmesed kindlalt Leedule 40 vs 19 % (15/6 vs 26/5), vabavisked Leedule 73 vs 65 %.

Henri Drell kogus 20+3 vl (16/9), Mikk Jurkatamm 12+3+3+5 vl, Mark-Andreas Jaakson 11+5+5, Erki Kuhi 6+4 lp, Artur Konontšuk 6 pt, Hendrik Eelmäe 5+6+5, Kirill Koršunov 5 pt, Jaan-Erik Lepp 3+2+5.

EFF.: Jurkatamm 17, Drell 14, Jaakson 13, Kuhi, Eelmäe 10, Konontsuk 7, Koršunov, Lepp 5.

Pluss-miinus: Eelmäe +16, Kuhi +14, Jaakson +13, Lepp +12, Drell +3.

Loe veel

Eesti saldoks jäi Balti matšil võit ja kaks kaotust. Avamängus alistati Läti 77:69, seejärel tuli aga tunnistada Hispaania 86:70 paremust. Teatamata on eilne naabrite tulemus, kus Läti alistas mõneti üllatuslikult Leedu 73:56. Seal oli Läti III veerandil korra ees isegi 63:33.

27. juulist algavad B-divisjoni Euroopa meistrivõistlused Makedoonias Skopjes, kus Eesti alagrupikaaslasteks on (kronoloogilises reas) Gruusia, Aserbaidžaan, Belgia, Ungari ja Austria.