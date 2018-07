Eesti korvpallineiud kaotasid Balti matši teisel päeval kindlalt Lätile

Riias toimuval U18 vanuseklassi Balti matšil pidi Eesti teisel päeval tunnistama Läti üllatavalt suurt, 49:72 (25:32) paremust.

Esimene veerandaeg kuulus Eestile 19:10, kuid poolajaks pääsesid lätlannad 32:25 ette (teine veerand niisiis 22:6!). Kolmas ja viimane veerandaeg kuulus samuti võõrustajatele vastavalt 27:15 ning 13:9, mis andis neile kokkuvõttes 23-punktilise võidu.

Eesti oli tõsiselt hädas viskekindlusega, väsis ning ei suutnud Läti aktiivse kaitse vastu ennast läbi suruda ning normaalseid viskekohti leida.

Eesti võitis küll laua 59-49, ent kaotas korvisöödud 12-18 ning tegi kuus pallikaotust rohkem (21-15). Vastase pallikaotustest teenis Läti 24, Eesti 11 punkti, kiiretest Läti 14 meie 2 vastu. Pink tõi lõunanaabritele 38, meile 6 silma. Kahesed Läti kasuks 43 vs 22 %, kolmesed samuti Lätile 33 vs 23 %, vabavisked Eestile 87 vs 68 % (meil 16/14).

Janne Pulk oli Eesti koondise parim 17 punktiga. Martha Liisa Oinitš lisas 8 punkti, 12 lauapalli ja 3 rs, võrdselt 7 silma said enda nimele Victoria-Ida Vähi ning Johanna Eliise Teder. Võitjate resultatiivseimad olid 12 punkti visanud Mara Mote ja Laura Okuneva.