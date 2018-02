Eesti korvpallinaiskond läheb homme Türgile lahingut andma: "Risti me ette ei löö"

Eesti naiste korvpallikoondis peab homme võõral väljakul 2019. aasta Euroopa meistrivõistluste valiktsükli neljanda mängu Türgi naiskonna vastu.

Laupäeval Poola 87:68 paremust tunnistama pidanud eestlannad sõidavad Türki võitlema ja häid kogemusi saama. Koondise peatreener Janne Schasmin oli pärast mängu Poolaga vaatamata kaotusele endiselt positiivselt meelestatud nagu kogu valiktsükli vältelgi.

Schasmin sõnas Delfile antud intervjuus, et eesmärk on kõrgemal tasemel mängida mitme aasta pärast. "Praegu tahame noori koolitada, anda neile just sellistes mängudes võimalus ning neid kasvatada."

Türgi mängu eel saab Schasmini sõnul olema oluline see, kuidas liidritele puhkust anda. "Olgem ausad, meie välismängijatel on olnud väga raske hooaeg. Nüüd ongi vaja leida seda positiivset meelt, natuke puhkust ja lähme edasi. Risti me Türgi ees ette me ei löö." Treener lisas, et noorte mängijate näol on koondisel juures väga oluline samm.

Laupäevases kodumängus võis peatreeneri jutu kinnituseks näha tõesti uue generatsiooni julget tegutsemist. 15- aastane Anna Gret Asi tegutses hästi nii kaitses kui rünnakul, alustas algviisikus ja tabas kaks kaugviset. Kokku kanti Asi arvele 19 mänguminutiga 8 punkti, 4 lauapalli ja 5 resultatiivset söötu. Sinna juurde viis pallikaotust, kuid üldpildis ikkagi väga korralik esitus.

Ja meie välisliigades pallivad naised - Köster, Lilleallik, Pokk, Bratka ja Anderson. Silmnähtavalt heas vormis ja suudavad otsustavatel hetkedel mängu enda peale võtta. Kuid nagu peatreener ütles, tuleb leida kahe mängu vahel neile puhkust anda. "See pole okei, et nad tulevad koondise juurde ja peavad 30 pluss minutit rassima. Tahame jõuda sinnani, et noored saavad kogenumatele rohkem puhkust anda," sõnas 9.veebruari pressitrennis Schasmin.

Türgi jätkab B-alagruppi täiseduga. Laupäeval alistati võõrsil Valgevene 64:54. Tugce Canitez tõi Türgi poolelt 13 punkti ja 10 laupalli.

Eesti koosseisus on võrreldes laupäevaga toimunud üks muudatus - Kätlin Korjus on asendunud Sandra Reinvaldiga.