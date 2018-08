Eesti korvpallinaiskond kaotas kordusmängus Soomele

Koondise peatreener andis Basket.ee-le antud intervjuus mõista, et mõned mängijad polnud mängudeks Soomega valmis: "Ei ole okei, kui tullakse koondise laagrisse ja saadakse vigastada sellepärast, et pole endaga suvel tööd tehtud. See ei ole enam hea, kui laagri neljandal päeval joosta ei jaksa. Au neile, kes näitasid teisel poolajal sisu. Me ei saa aktsepteerida neid halbu harjumusi, mis on tulnud sisse." Kiidusõnu jagas peatreener nooremale generatsioonile: "U18 vanuseklassi tüdrukud tõid särtsu, päikest, ilusaid hetki ja loomulikult selliseid noormängijatele omaseid eksimusi, aga muutus nende mängus oli silmaga näha."

viik - - -