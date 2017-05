Eesti korvpallimeeskond mängib universiaadil ühes alagrupis USA-ga

XXIX Suveuniversiaadi delegatsioonijuhtide koosolekul Taipeis loositi kõikide võistkonnaalade alagruppide koosseisud. Eesti osaleb universiaadil meeste korvpalliturniiril. 2013. aastal saavutati universiaadil kõrge seitsmes koht, treeneriks oli siis Heino Lill. Eelmisel universiaadil (2015) tuli Eestile Indrek Visnapuu juhendamisel kaheksas koht, mis kindlustas osalemisõiguse selle aasta turniirile.

Alagruppide loosimisel oli Eesti paigutatud teise tugevusgruppi eelmise universiaadi tulemuse põhjal. Kokku osaleb universiaadil 24 meeskonda. Nende seast sai Eesti vastasteks: Ameerika Ühendriigid, Rumeenia, Tšehhi, Araabia Ühendemiraadid ja Argentiina.

Seega sattus loosi tahtel Eesti meeskonnale üsna keeruline alagrupp, kus rinda tuleb pista eelmise universiaadi kuldmedalisti USA-ga, kindlasti ei tasu kerget vastupanu loota ka Argeniina, Rumeenia ja Tšehhi meeskondadelt. Araabia Ühendemiraatide delegatsioonijuhi infole põhinedes mängivad nende meeskonnast ligi pooled USA ülikoolides, mis tähendab, et ka neid tasub kõikidel tõsiselt võtta.

Grupis A on korraldava maa Taipei meeskond, lisaks veel Serbia, Lõuna-Korea, Mehhiko, Ungari ja Läti. Alagrupis B mängivad Saksamaa, Kanada, Soome, Jaapan, Norra ja Hongkong. Alagrupis D on vastamisi Venemaa, Leedu, Austraalia, Ukraina, Iisreal ja Mozambiik.

Eelmiste universiaadide tulemuste põhjal võibki öelda, et viimane alagrupp on tugevaim. Iga alagrupi kaks esimest mängivad edasi medalitele, järgmised kaks kohtadele 9.-16. ja alagruppide kaks nõrgimat selgitavad paremusjärjestuse kohtadel 17.-24. Kohamängudes lähevad algul vastamisi C ja D alagrupp, nii et eestlastel saavad olema huvitavad ja tugevad mängud.

Eesti korvpallimeeskonna peatreener on Indrek Visnapuu, teiseks treeneriks Rait Käbin. Esialgses kandidaatide nimekirjas on korvpalliliidu poolt esitatud enam kui 30 korvpalluri nimed. Koondise lõplik koosseis peab selguma 19. juuliks.

Universiaadi pidulik avamine toimub Taipeis 19. augustil ja universiaadituli kustub 30 augustil.