Eesti korvpalliliit taotleb 2021. aasta EM-i korraldusõigust

Kuhi sõnul oleks suurturniiri alagrupifaasi korraldamine kahtlemata märgilise tähendusega suursündmus: „Meil on ette näidata edukas rahvusvaheliste turniiride korraldamise kogemus ja professionaalne meeskond. Kindlasti oleks sel väga positiivne mõju Tallinnale, kogu Eesti riigile ja eestkätt kohalikule korvpallile.“

EKL-i spordidirektori Alar Varraku hinnangul on 2021. aastaks Eesti korvpallis toimunud ka nn. põlvkondade vahetus. „Kolme aasta pärast on juba täna pead tõstvad uued koondislased meie rahvusmeeskonnas põhitegijad ja neile lisandunud viimastel aastatel selge arenguhüppe teinud U18 vanuseklassi mängijad. Eurobasket 2021 nimel oleme alustanud tööd juba varem. Selle tõestuseks on koondise mängijate valik ja kaasamine koondise tegevusse. Pikemalt mõtleme juba ette hea tulemuse tegemisele Eurobasket 2025 turniiril. Miks mitte trügida seal kaheksa parema hulka!“

Korvpalliliidule teadaolevalt on taotlemist ootamas 12-15 riiki, aga Eesti on üks esimesi, kes seda ametlikult kinnitanud on.

2015. aastal Riias toimunud FIBA Eurobasketil osales kokku 8000 eestlast, kes ostsid 23 000 piletit, mis annab optimismi, et see turniir on fännide poolt oodatud.

Keio Kuhi ulatamas FIBA Euroopa peasekretärile Kamil Novakile korraldusõiguse taotlust. Foto: Eesti Korvpalliliit

Kuhi hinnangul olid Rahvusvahelise Korvpalliliidu juhtfiguurid positiivselt meelestatud. „Meil õnnestus tutvustada Eesti korvpalli ja meie strateegilisi eesmärke personaalselt FIBA juhtivatele isikutele. Tagasiside oli igati positiivne ja tänasel päeval võime nende toetusele loota. Vajadusel on nad nõus ka isiklikult Eestit külastama. Hetkel on pinnas korraldusõiguse saamiseks igati soodne."