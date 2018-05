Eesti korvpalliliit asub lätlastega arutama ühisliiga ideed

Olles eelnevalt rääkinud klubidega võttis Eesti Korvpalliliidu juhatus tänasel erakorralisel koosolekul vastu otsuse alustada läbirääkimisi Läti alaliiduga, et selgitada välja Eesti-Läti ühisliiga loomise võimalused.

„Teame, et sarnase protseduuri on läbinud ka meie kolleegid Lätis, kes on juhatuse tasandil otsuse vastu võtnud. Lähipäevil moodustatakse delegatsioon, kes hakkab läbirääkimisi pidama. Esimene kohtumine peasekretäride ja presidentide tasandil toimub 26. mail FIBA Euroopa üldkogul,“ sõnas vahetult pärast juhatuse koosolekut Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.

Põhjalikum kohtumine toimub juuni esimestel päevadel, kus kuulatakse ära mõlema osapoole mõtted ühisliiga idee ja formaadi osas.

Läti alaliidu president on Valdis Voins ja peasekretär Edgars Šneps.