Eesti korvpallikoondislane liitub Soome meisterklubiga

Soome naiste korvpalliliiga mulluse meisterklubi Hyvinkään Pontevaga liitub uueks hooajaks ka Eesti koondise ääremängija Annika Köster.

25-aastane ja 182 cm pikkune ääremängija pallis mullu Eesti meistriks ja Balti liigas hõbedale tulnud FCR Media/Rapla ridades, kirjutab ERR Sport.

Köster viskas Eesti - Läti ühisliiga hooajal 17 mänguga keskmiselt 6,4 punkti, hankis 4,9 lauapalli ja jagas 2 korvisöötu. Koduses liigas tõi ta kuue kohtumisega keskmiselt 8 punkti, 5,2 lauapalli ja 2,3 söötu ning hooaja lõpetuseks valiti ta Eesti meistriliigas väikese ääre positsioonil ka liiga sümboolsesse viisikusse.

"Tahtsin mängida välismaal ja otsustasin valida Ponteva naiskonna mitmel põhjusel. Esiteks, on siin kogenud ja targad mängijad ning teiseks on klubil hea treener ja klubi juhitakse hästi. Soome liiga tase on minu jaoks täpselt õige, et areneda mängijana veel edasi," kommenteeris eestlanna oma uue klubi Facebooki lehel.