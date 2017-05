Eesti korvpallikoondise suvisesse kalendrisse lisandus üks sõprusmäng

Suvel enne MM-eelkvalifikatsioonimänge Makedoonia ja Kosovoga kohtub Eesti meeste korvpallikoondis võõrsil Šveitsiga. Mängu täpne toimumispaik on veel lahtine.

Mäng meie jaoks üsna võõrapärase korvpalliriigiga toimub niisiis võõrsil ja seda 31. juulil. 5. augustil teatavasti algab valikmängude tsükkel samuti võõrsil (Makedooniaga). Varem olid paigas kontrollmängud Rootsiga (kodus ja võõrsil) ning turniir Portugalis (lisaks seal Rumeenia).

Šveits on jõudnud EM-finaalturniirile viis korda, viimati 1955. Samas on riigi korvpallitraditsioonid pikad, ühed pikematest Euroopas. Esimene EM 1935 toimus samuti mäletatavasti Šveitsis Lausanne'is, kus Läti oli kuldne meeskond ning võõrustajad teenisid neljanda koha. Šveits on jõudnud ka kahel korral OMile - 1936 ja 1948.

Šveitsi koondis tänapäeval suurt midagi endast ei kujuta. Koondise koosseisust leiab ühe mehe - Jonathan Kazadi, kes mängib Prantsusmaa kõrgemas liigas ning ühe - Nicolas Dos Santos, kes pallib Portugali liigas, Benficas. Peatreeneriks on Petar Aleksic Bosnia ja Hertsegoviinast.

2017 a EM valikturniiril mängiti tihedas alagrupis koos Belgia, Islandi ja Küprosega ning lõpetati see ühe võiduga neljandal kohal. Kodus suudeti võita Islandit 83:80, mis näitab, et päris statistidega tegu pole. Tsükli liidrid olid: David Ramseier 13,7 pt, 5 lp, Brian Savoy 10,5+4,2+3,2, Dušan Mladjan 9,5 pt, Jonathan Kazadi 8,3+4,7+3,2.

Nimetatud J. Kazadi klubiks on Pro A hetke eelviimane meeskond Entente Orleans (saldo 8-22). Kazadi (25 a, 196 cm) on kogunud Orleans' eest keskmiselt 7 pt, 3,2 lp ja 2,3 rs.

Topeltkodakondsed on ka Šveitsist pärit NBA tegijad Thabo Sefolosha ja Clint Capela, kuid neid vaevalt suvel koondises näeb. Thabo Sefolosha (33 a, 201) on nö vana tegija, kes kogus ka sel hooajal Atlanta Hawksi särgis põhiturniiril keskmiselt 26 minutiga 7,2 pt, 4,4 lp ja 1,7 rs. Clint Capela (22 a, 207 cm) näitajad Houston Rocketsis olid vastavalt 24 minutit, 12,4 pt ja 7,9 lp. Mängumehed mõlemad.