Eesti korvpallikoondis tõusis maailma edetabelis kaks kohta

Eesti korvpallimeeskond on FIBA avaldatud värskes maailma edetabelis tõusnud kahe koha võrra 47. positsioonile.

Eesti meeskonna MM-valiksarja alagrupikaaslastest on Kreeka tõusnud 9ndaks (+2), Iisrael on 36. (+1) ja Suurbritannia 40. kohal (-2).

Maailma pingerida juhib jätkuvalt USA koondis Hispaania ja kolmandaks tõusnud Prantsusmaa ees. Meie lähinaabritest on Leedu kuuendal, Venemaa 12., Läti 16. ja Soome 21. kohal.

Neli päeva tagasi koduväljakul Iisraeli alistanud Eestil on jäänud MM-valiksarjas mängida veel võõrsil Suurbritanniaga (29. juuni) ja koduväljakul Kreekaga (2. juuli). Hetkel jagab meie meeskond kahe võidu ja kahe kaotusega koos Iisraeliga 2.-3. kohta. Kreeka on võitnud kõik mängud, brittidel on tabelis vaid kaotused.

