Eesti korvpallikoondis peab valikmängude eel kontrollkohtumised Belgiaga

Belglaste jaoks lõppes MM-valikturniir esimeses ringis, kui E-alagrupis jäädi ühe võidu ja viie kaotusega viimasele neljandale kohale. Vastasteks olid Prantsusmaa, Venemaa ning Bosnia ja Hertsegoviina.

Eesti koondise peatreeneri Tiit Sokk sõnul vajab koondis hea tasemega kontrollmänge ning kohtumised Belgia vastu seda kindlasti on. „Mul on hea meel, et saame kodupubliku ees tugeva Belgia vastu mängida. Ootame Tartu ja Rakvere inimesi meile kaasa elama,“ lisas Sokk.

Ühtlasi saab tegemist olema ühe esimese mänguga Tartu Ülikooli uues multifunktsionaalses korvpallisaalis. Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubi juhatuse esimehel Harry Lembergil on läheneva korvpallimängu üle hea meel: „Viimati nähti Eesti korvpallikoondist Tartus mängimas 2016. aastal Poola vastu. Tartlastel on nüüd võimalus oma silmaga näha noorenduskuuri läbinud rahvusmeeskonda.“

Rakvere linnapea Marko Tormi arvates on nende kogukonna jaoks väga oluline, et rahvuskoondise mängud jõuaksid taas väge täis linna. „Toetame koondise mängu korraldamist igakülgselt, et seekordne aktsioon ei jääks viimaseks ja järgmist ei peaks ootama mitu aastat. Power Rakveresse!“

Esimene kohtumine MM-valikmängude teises ringis toimub juba 13. septembril koduses Saku Suurhallis kui vastamisi minnakse G-alagrupi täiseduga võitnud Saksamaaga. Kolm päeva hiljem, 16.septembril hakatakse võõral väljakul mõõtu võtma tugeva Serbia koondisega.