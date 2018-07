Eesti korvpallikoondis FIBA reitingus jätkuvalt 50 hulgas

Eesti teenis 2019. aasta MM-valiksarjas küll kaks kaotust, ent koht edetabelis jäi samaks. Vahetult Eesti ees on Jordaania ja kohe seljataga Neitsisaared.

Ka esikümnes muudatusi pole, maailma esinumber on jätkuvalt USA, kellele järgnevad Hispaania, Prantsusmaa ja Serbia. Juba õige pea, septembri keskpaigas läheb Eesti Serbiaga kokku MM-valiksarjas.

The FIBA World Ranking Men, presented by Nike, has been updated! Check out https://t.co/CxEBjwF6Vh to see where your country ranks 🤔 pic.twitter.com/KxR5YxSkOZ— FIBA #Basketball (@FIBA) July 5, 2018