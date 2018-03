Eesti korvpalli tabas valus kaotus: ootamatult lahkus teenekas noortetreener

Eesti korvpalli on tabanud valus kaotus. Noortetreener Andrus Noormägi, kes oli kõigest 51-aastane, suri ööl vastu tänast. Haigus oli äkilise loomuga. Veel eelmise nädala keskel oli mees tegus ja elujõus.

„Haigus oli lühiajaline ja ettearvamatu,” lausus lesk Kersti Noormägi Basket.ee-le. „Viimase trenni tegi Andrus tüdrukutele Kirivere koolis üle-eelmisel nädalal, sest vahepeal oli koolivaheaeg. Ta oli võtnud koormust kõvasti vähemaks, enam ei olnud siin ja seal koguaeg…, aga nõustaja ja abistajana tegutses ikka.”

Kersti lisas: „Kui rääkida korvpallist, siis mul on hea meel, et tal oli see… korvpall… Väga hea, kui ta sai aidata, nõustada lapsi. Lapsi, kes trennis käisid, oli ju palju. Ma usun, et Andruse inimlik käekiri väljendub nende tegudes edaspidigi, ja mitte ainult korvpallis.”

Andrus Noormägi ärasaatmise päev ja koht on veel lahtine. See toimub kas laupäeval või pühapäeval.

Andrus Noormägi tegeles peamiselt neidude ja naiste korvpalli arendamisega. Ta oli Järvamaal Imaveres asuva spordiklubi Siit ja Sealt asutaja ning treener.

Noormägi aitas ka noortekoondiseid, näiteks 2017. aastal oli ta Eesti U14 tütarlaste koondise abitreener.

Eesti Korvpalliliit ja kõik korvpalli armastavad inimesed avaldavad siirast kaastunnet omastele.