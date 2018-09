(Eesti) korvpalli sügisene kurbmäng

Korvpall on tõesti vähimagi kahtluseta väga huvitav ja kaasakiskuv mäng, kuid Eesti korvpalli visiitkaardi ehk rahvuskoondise põhjal on ta kogu meie rahvast liitva mängu staatusest väga kaugel. Rahvuskoondis peaks tähendama riigi parimate kogumit, kuid 2018. aasta hilissuvel kuuluvad sinna mängijad, kes viitsisid kohale tulla. Loobujaid on palju ja enamik neist on teinud seda kergekäeliselt. Poolpiduse meeskonna tegemised ei tekita aga inimestes elevust. Seda näitavad pooltühjad saalid ja kasin uudiste lugemise huvi.