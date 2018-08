Eesti koondise veteranid hakkavad kõik mängima Kalev/Cramos?

Eesti mastaabis on teadagi jõupositsioonil meistrklubi BC Kalev/Cramo, kes lööb kaasa VTB Ühisliigas. Kolme välismaalasega on meeskond juba lepingu sõlminud, lisaks jätkavad ametliku info kohaselt eestlastest Erik Keedus ja Janari Jõesaar.

Delfile teadaolevalt peaks Kalevis algaval hooajal mängima ka Kristjan Kangur ning Tanel Sokk. Mõlemad osalevad meeskonna treeningutel ja on vähemalt suusõnaliselt asjad kokku leppinud. Sokk on pealinna klubis tagasi pärast nelja aastast vaheaega, mil ta mängis Tartu Ülikooli meeskonnas.

Jutuajamised on maha peetud ka Gregor Arbeti ning Janar Taltsiga. Nende olukord tundub olevat lahtisem, aga kindlasti ei saa välistada võimalust, et mõlemad tõmbavad sügisel selga Kalevi vormi. Taltsile oleks see esmakordne liitumine Kalev/Cramoga, samal ajal kui Arbet on klubis veetnud enam kui kümme hooaega.