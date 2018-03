Eesti jääb naabritest maha, tulevik näib tume

Eesti ja ülejäänud Baltikumi klubikorvpalli võrdluse vahetuks mõõdupuuks on Balti liiga. Turniir, mida ükski Eesti klubi pole kunagi võitnud. Seda isegi olukorras, kus naabrite tugevamad meeskonnad on ükshaaval mängimisest loobunud. Tänavu langes Tartu Ülikool Eesti parima meeskonnana poolfinaalis.

Pärast lätlaste Jūrmalale allajäämist tõdes Tartu peatreener Priit Vene ERR-ile antud intervjuus, et taseme tõstmiseks oleks vaja tihedamat kodust liigat ning rohkem võiks olla just selliseid mänge, nagu pakkus heitlus Läti praeguse kolmanda meeskonnaga. Vene ei pakkunud välja imerohuna mõjuvat retsepti. Ta leiab, et koduse liiga tugevamaks muutmise peale peaksid mõtlema need, kes liigat korraldavad. „Peaks olema arutelu, et kuhu tahame jõuda,” sõnas ta.