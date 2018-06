Eesti ja Läti korvpalliliidud jõudsid ühisliiga loomises kokkuleppele

Läti portaal sportacenters.com kirjutab, et Eesti ja Läti korvpalliliidud on ühise liiga loomises jõudnud kokkuleppele.

Läti korvpalliliidu president Valdis Voins kinnitas portaalile, et kokkulepe on sõlmitud ning nüüd jätkub töö detailide kokkuleppimiseks. Jutt käib näiteks leegionäride piirangutest.

Voinsi sõnul peaks uues liigas osalema 16 meeskonda, kaheksa mõlemast riigist. Põhiturniiril mängitakse kaks ringi ning kohamängudele pääsevad kaheksa paremat.

Eesti korvpalliliidu peasekretäri Keio Kuhi sõnul kinnitas Läti alaliit eile mõlemapoolsete parandustega kokkuleppe. Eestis kohtutakse aga homme veel klubidega ning lõplikult kinnitatakse uue liiga loomine tuleval teisipäeval toimuval juhatuse koosolekul.

Lahtine on ka see, kas Eestist osaleb seitse või kaheksa meeskonda. „Küsimus on G4S Noortekoondises. Lätlased teavad, et see meeskond on olemas, kuid kas nad liigas osalevad, selgub alles teisipäeval,“ rääkis Kuhi. Delfile teadaolevalt on noortemeeskonna osalemine siiski ebatõenäoline ning sellisel juhul oleks uues liigas 15 meeskonda.

Tänavu esiliigas mänginud ning üleminekumängudel TTÜle kaotanud Maaülikool oli osalemisest huvitatud, kuid neile võimalust ei anta. „Oleme sellest Maaülikooli meeskonda ka teavitanud,“ lisas Kuhi.