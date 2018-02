Eesti ja Iisraeli korvpallimängul astuvad üles üllatusesinejad

25. veebruaril, vahetult pärast Eesti Vabariigi sünnipäeva, peetakse Saku Suurhallis Eesti korvpalliajaloo üks vaieldmatult kaalukamaid mänge. Nimelt kohtub Eesti meeskond 2019. aasta maailmameistrivõistluste valikmängus Iisraeli koondisega.

Selleks, et suur korvpallipäev oleks meeleolukam, omanäolisem ja vabariigi juubeli vääriline, lööb platsi ääres takti Avinurme Puhkpilliorkester.

Avinurme puhkpilliorkester on tuntud ja hinnatud nii oma vallas kui ka väljaspool seda. Head koostööd on pasunapoisid teinud ERSO-ga ja EMA-ga. See on andnud orkestrile võimaluse mängida koos professionaalsete muusikutega, mis on avaldanud head mõju orkestri üldisele vaimsele miljööle, tehnilisele tasemele ja väljendusrikkusele.

Avinurme puhkpilliorkestri kavas on kõik maailma parimad lood. Väga palju Prantsuse muusikat, kuid ka Ladina-Ameerika lugusid. 6. aprillil 2013. aastal osales orkester Estonia kontserdisaalis Eesti Puhkpilliorkestrite turniiril, kust koju tuldi C-grupi esikoha ja esimese kategooria Kulddiplomiga.

Kapellmeister Verner Mölderi sõnul on MM valikmängu ajal Saku Suurhallis esinemine orkestrile ühelt poolt suur väljakutse, kuid teiselt poolt fantastiline võimalus. „Oleme Eesti korvpalliliidule väga tänulikud, et nad meid esinema kutsusid. Proovides pöörame 25. veebruari esinemisele kõvasti tähelepanu ning nooremad liikmed on juba praegu väga elevil.“ Mölder lisas, et nende poolt ei jää tervitamata ka vastasmeeskond Iisrael, kelle rahvusmuusika samuti mängimisele tuleb.