2014. aasta oktoobris Alexela meistriliiga mängu järel positiivse dopinguproovi andnud ja 2-aastase võistluskeelu saanud korvpallur Kristers Zeidaks seisab silmitsi uue karistusega.

Eesti Antidopingu juhataja Elina Kivinuki sõnul on leidnud tõendust, et Kristers Zeidaks mängis võistluskeelu ajal USA-s NAIA ülikooliliigas, millega ta on rikkunud antidopingu reegleid (vt maailma dopinguvastase koodeksi artikkel 10.12.3). Ka NAIA liiga juhendis on kirjas, et sportlane, keda on karistatud võistluskeeluga, ei tohi võistelda nende liigas.

Ühtlasi leidis Eesti Antidoping juhatus, et on otstarbekam, kui karistuse võistluskeelu ajal osalemise eest määrab Läti riiklik antidopingu agentuur, sest sportlane asub niiöelda Läti Antidopingu volialas.

Samuti on sellel ka praktiline põhjendus, sest siis ei pea juhtumiks vajalikke materjale tõlkima. Sarnaseid juhtumeid, kus üks antidopingu agentuur annab juhtumi teisele, on toimunud varemgi, näiteks olukordades, kus ühes riigis toimuval rahvusvahelisel võistlusel annab teise riigi sportlane positiivse dopinguproovi. Sel juhul on võimalik, et juhtumit menetleb edasi selle riigi antidopingu agentuur, kust see sportlane pärit on (vt maailma dopinguvastase koodeksi artikkel 7.1). Selliseid juhtumeid on olnud ka Eesti Antidopingu praktikas.

Lisaks on Eesti Antidoping teavitanud Läti riiklikku antidopingu organisatsiooni, et juhtumi lõppemisel teavitatakse otsustest ka Eesti Antidopingut.

LOE VEEL: Eestis dopinguga vahele jäänud Läti korvpallur eirab võistluskeeldu