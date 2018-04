Eesti 3x3 korvpallikoondis sai teada MMi alagrupikaaslased

FIBA edetabelis asuvad meie vastased vastavalt ülaltoodud järjekorrale 2., 7., 24. ja 40. kohal. Eesti hoiab seal 11. positsiooni.

Eesti Korvpalliliidu 3x3 korvpalli valdkonna juhi Reigo Kimmeli sõnul selgub meeste koondise koosseis lähinädalatel. "Koondise peatreener Siim Raudla teeb selle nimel tööd, et koondis saaks võimalikult tugevalt komplekteeritud. Vastastest kedagi alahinnata ei saa. Sloveenia on kindlasti väga tugev vastane. Poola koosseisu kohta veel info puudub, kuid ka nemad peaksid olema mängitavad oponendid, rääkimata Jaapanist ja Ecuadorist."

3x3 MM mängitakse 8.-12. juunini Filipiinidel Manilas, maailma suurimas sisesaalis - 55 000 inimest mahutavas Philippine Arenal.

Can anyone touch 2016 European Champs Slovenia 🇸🇮 in Pool B at the #3x3WC? pic.twitter.com/27kKQBMYz2

— FIBA3x3 (@FIBA3x3) April 10, 2018