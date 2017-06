Eesti 3x3 koondis heitleb MMil Prantsusmaal tugevas konkurentsis

Prantsusmaal Nantes'is tehti algust FIBA 3x3 MM-iga. Avapäev tõi Eesti meeste koondisele ühe võidu ja ühe kaotuse. Edasipääsulootust silmas pidades on olukord väga pingeline, et mitte öelda kriitiline.

Tubli märk on see, et Eesti mängib 3x3 MMil ehk maailma 20 tugevaima riigi hulgas. Eriti võttes arvesse, et nüüdsest on tegu ikkagi ikkagi olümpiaalaga.

„Eesti pääses maailma 20 parema riigi sekka 2016. aasta TOP100 mängija individuaalse 3x3 reitingu põhjal. Sellele aitasid kaasa nii kõik mehed, nii KML meistriliiga mängijad, harrastajad kui 35+ seeniorid, kes eelmisel suvel osalesid Sprite 3x3 tänavakorvpalli meistrivõistluste sarjas,“ lausus Reigo Kimmel, Sprite Tänavakorvpalli eestvedaja.

Mais toimunud Nordica korvpalliturniiri näol oli tegemist 2017 a FIBA 3×3 World Cup Eesti kvalifikatsioonivõistlusega meestele ning selle võitjana sõitis Prantsusmaale 3x3 World Cupile omamoodi üllatajana võistkond koosseisus Erik Luts, Sander Viilup, Mario Polusk, Jaagup Toome.

Eestil läks avapäeval nii, et võitsime Sri Lankat 21:2 ja kaotasime Katarile 9:20. Mõlemad kindlad skoorid.

Enne esimesi heitlusi kirjutasid meie mehed oma Facebooki blogis avapäeva vastaste kohta: "Esimene vastane Qatar on kahe härja ja kahe lühikesega individuaalselt tugev võistkond. Väga tähtis oleks oma meeskondlikum mäng kohe käima saada ja mäng ära võtta. Teine mäng Sri Lankaga oleks justkui kohustuslik võit, aga ei saa siin kedagi alahinnata."

Läks siiski nii et tuli võit ja kaotus. Kahe mängu peale kogusid Erik Luts ja Mario Polusk mõlemad 11 punkti, Sander Viilup 5 ja Jaagup Toome 3 silma.

Ukraina ja Katar teenisid meie alagrupis avapäeval kaks võitu, Eesti ühe, Poola ja Sri Lanka jäid võiduta. Teisipäeval on Eesti vastaseks Poola ja Ukraina. Sealt selgub, kas Eestil on asja TOP8-sse ehk veerandfinaali või mitte.

Teisipäeval tulevad mängud Eestil üsna selga omadega. Kell 16.40 pannakse pall mängu Poola vastu ning juba kell 18.10 on märgitud Ukraina-Eesti algusajaks.

MMile lendas koondis rahvusliku lennufirma Nordica kaasabil.



Eesti koondis Nantes FIBA 3x3 World Cup'il

Erik Luts (31 a, 201 cm), maailma reitingus 244.

Mario Polusk (39 a, 181 cm), maailma 439.

Sander Viilup (20 a, 191 cm), maailma 385.

Jaagup Toome (29 a, 200 cm), maailma 2729.