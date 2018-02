Drell viskas Olympiakose vastu kõva punktiskoori, aga Bamberg kaotas

Otsustavaks sai neljas veerandaeg, mille Olympiakos kallutas enda kasuks skooriga 22:12.

Drell oli Bambergi resultatiivseim 19 punktiga. Visked väljakult 7/13, vabavisked 3/5. Lisandus veel 5 lauapalli ja 2 korvisöötu, pahupoolele jäi teist mängu järjest 7 pallikaotust.

Olympiakose leeris oli 41 punktiga pidurdamatus hoos Nikolaos Arsenopoulos. 195 cm pikkune tagamängija sopsas kolmeseid 7/11.

Viimases alagrupimängus on Bambergi vastaseks Müncheni Bayern.

The two teams that lost in Round 1 met and it was @olympiacosbc who got there names on the board, winning 74-89 against @BroseBamberg in #adidasNGT Group A. pic.twitter.com/FXC1JtQthA