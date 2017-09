Draftiekspert: Matthias Tass peaks nelja aasta pärast NBA radaril olema

Pärast Tassi eilset teadet, et 18-aastane noormees on valinud endale USAs ülikooliks Californias asuva St. Mary'se, kiitis Schmitz oma Twitteri kontol eestlast veelgi.

"Tass on St. Mary'se jaoks suurepärane täiendus. Tugev, suurepärased käed, kõrge IQ. Hea viskaja potentsiaal, kaitseb ja võtab lauda," kirjutas Schmitz esmalt.

"Tass on suurepärane asendaja Jock Landale'ile. NBA tiimid peaksid temast nelja aasta pärast huvitatud olema. Pisut vana kooli tüüpi mängija, kuid osav ja tark."

Great get for St Mary's in C Matthias Tass. 6-10, strong, great hands, High IQ, stretch potential, defends/rebounds https://t.co/3GFjhv3p7c pic.twitter.com/5pHYpLFl4j — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) September 27, 2017

Tass is a great Jock Landale replacement. Should get NBA looks after 4 years. A bit of a throwback but skilled/smart https://t.co/mzDB7kc0OQ

— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) September 27, 2017