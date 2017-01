Eestis toimunud korvpalli noortekoondiste Läänemere karikaturniiril viibis kohal maineka USA korvpalliportaali DraftExpressi ning The Verticali (sports.yahoo.com) skaut Mike Schmitz.

Delfi uuris kaugelt kohale tulnud mehelt, miks ta siin on ja mis asju täpsemalt ajab.

"Mul oli pikk reis Euroopasse nii või naa planeeritud. Lähen Euroliiga noorteturniirile Hispaaniasse L`Hospitalet´i (toim. - Barcelona eeslinn), siis Belgradi paari Mega Leksi mängu jälgima ning sealt veel Kaunasesse Euroliiga noorteturniirile. Mitmed tuttavad agendid Euroopast soovitasid, et Tallinnas on samuti üks huvitav turniir, mida tasub vaadata. See on selline "peidus" turniir, millest väga paljud midagi ei tea ja seetõttu võib näkata huvitavaid leide. Otsustasingi reisi pisut varem alustada ning turniiri üle vaadata," rääkis Mike Schmitz ja lisas: "Tean, et siin on noorena mänginud Kristaps Porzingis, Dāvis Bertāns ning praegu NCAA-s kõneainet pakkuv Lauri Markkanen."

Äkki ongi tegu Porzingise efektiga, et üritatakse leida samast kandist veel üks tulevane NBA täht? "Ei ütleks nii. Käisin eelmisel suvel U16 noormeeste EM-il Poolas Radomis, käisin ka sama vanuseklassi B-divisjoni turniiril. Me ei jälgi spetsiaalselt Lätit, üritame Euroopas laiemalt talente avastada. Aga Tallinna turniirile tuleku osas mõjus kindlasti julgustavalt teadmine, et siin on noorena mänginud mehed, kes praegu kanda kinnitanud NBA-s."

Schmitz tegeleb suuresti mängijate videoskautinguga, kus analüüsib kõiki tugevusi-nõrkusi. DraftExpressil on YouTube´is oma kanal, mis on väga jälgitav. Klubid saavad sealt väärt infot. Alates 2009. aastast DraftExpressis toimetav Schmitz teeb vahest mängijatega ka intervjuusid, et koguda väärtuslikku taustainfot. Eesti U18 noormeeste koondisest jäid talle silma päris mitmed, eriliselt tõi ta esile kaks nime.

"Mulle meeldis kõige enam Sander Raieste. Ta peab küll mõnes elemendis oluliselt paremaks saama, näiteks palli valdamises, aga ta on minu arust U18 koondise suurim talent. Raske on leida 204cm pikkust mängijat, kes saab kaitses hakkama saada, suudab ise punkte teha ning olla piisavalt atleetlik. Raieste jättis väga hea mulje," kiitis Schmitz. "Ka Matthias Tass meeldis. Ta võiks suuna võtta USA ülikoolide poole, kus saaks väga edukalt hakkama. Luges hästi mängu ja tal on hea tunnetusega vise. Lisaks suudab pika mängija kohta hästi liikuda."

Äramärkimist leidsid ka Kristian Kullamäe, Henri Drell ja Hugo Erkmaa.