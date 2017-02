BC Kalev/Cramo korvpalliklubi tagamängija Demonte Harper on suure tõenäosusega lahkumas Peterburi meeskonda.

Eesti meisterklubi annab pressiteate vahendusel teada, et Zeniit soovib ameeriklasest tagamängijaga sõlmida 1,5-aastase lepingu.

Kalev/Cramo mänedžer Kaarel Sibul kinnitas Delfile ja Eesti Päevalehele, et klubid on Harperi ülemineku osas kokkuleppele saanud. Harperil on lepingus väljaostusumma ja Zenit on nõus seda maksma. Küll aga arutab Harper Venemaa klubiga veel lepingutingimusi.

VTB Ühisliigas kerkis Harper meeskonna resultatiivseimaks 16,1 punktiga mängu kohta. Samuti oli ta meeskonna parim söötja (5,9), vaheltlõikaja (1,4) ja tema efektiivsusnäitaja mängu kohta oli samuti parim (15,1).

Kalevil on nüüd vaja kuue päevaga leida uus tagamängija, sest mängijaid saab meeskonda registreerida vaid 28. veebruarini.