Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreener Alar Varrak ütles pärast 77:84 kaotust Venemaa tippklubile Moskva oblasti Himkile, et allajäämise põhjuseid tuleb otsida liigsest tehnilisest praagist.

"Täna mängisime 40 minutit normaalselt. Mõni üksik (nõrk) hetk oli küll, aga seda juhtus ka neil. Siit on normaalne edasi minna, teatud arenguid on näha," sõnas Varrak optimistlikult.

Peatreener nõustus, et just kalevlaste 21 pallikaotust Himki kümne vastu sai täna määravaks. "No kindlasti. Ja just sundimatud pallikaotused. Igas mängus juhtub (pallikaotusi), ei olegi probleemi, aga me teeme neid sundimatuid ehk lohakuse pallikaotusi," sõnas Varrak.