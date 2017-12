DELFI VIDEO | Üle pika aja peatreeneri ametis olnud Kullamäe: mis siin ikka, tore on

Alexela Korvpalli Meistriliiga tänases ainsas kohtumises jäi G4S Noorteliiga nimeline võistkond Audentese spordihallis alla Tallinna Kalev/TLÜ-le 63:94.

TLÜ/Kalevit esmakordselt juhendanud Gert Kullamäe ütles mängujärgses intervjuus: "Mis siin ikka tunnet on, tore on. Me oleme siin poolprofessionaalne meeskond, sellest tulenevalt on asju, mis tuleb läbi elada. Proovime kõik koos hakkama saada."

Vaata intervjuud!