DELFI VIDEO | Ühe ajastu lõpp! Rekordimees Janar Talts: viimane mäng võiks ju olla äge ja meeldejääv

Eesti korvpalliliit üheskoos koondise treeneritega leidis olevat sobiliku hetke kolmiku tänamiseks. Kõigil kolmel koondisemänge turjal üle 150, absoluutsel rekordimehel Janar Taltsil lööb Serbiaga mängus ette numbri 160.

"Iseenesest ilus žest meile. Muidugi nad oskasid mängu valida ka, Serbiaga," muigas Talts Delfile intervjuud andes. Aga miks mitte! Siinkohal tasub meenutada 2012. aasta septembrit, kui Eesti koondis 2013. aasta EM-valiksarjas kodus Serbial selja prügiseks tegi 88:84. Kolmik Kangur, Arbet ja Talts viskas Eesti koondise punktidest täpselt pooled.

Kolmiku valikmängude debüüdid jäävad aastatesse 2002 ja 2004. Koondise peatreener oli toona Heino Enden, kes meenutab juuresolevas videos Taltsi, Kanguri ja Arbetiga seoses ühte skandaalimaigulist ütlemist. "See beibede jutt oli üks tore jutt. Selliseid asju ei öelda välja emotsiooni pealt. Seal on mingi muu asi taga, mis tuleb õigel hetkel välja paisata," on Enden veendunud.