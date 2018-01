DELFI VIDEO | U16 koondise peatreener Marko Parkonen: üks korralik karu on korvi alt puudu

U16 korvpallikoondise peatreener Marko Parkoneni vaevab igipõline Eesti juhendajate mure - korvi all on puudust ühest korralikust mehemürakast. See aga ei takistanud Eestil täna Balti mere karikaturniiril tegemast säru Soome eakaaslastele, kes alistati suurelt 114:88.

"Oleme orienteeritud praegu ainult rünnakule. Proovin saada osade poistega klappi ja selgeks teha, mida nad reaalselt teha oskavad. Kui meile on kaks päeva järjest peaaegu 90 sanga pandud, siis sellise kaitsega ilmselgelt kedagi ei võida," rääkis Parkonen, kes vedas U16 poisid eile võidule ka Rootsi üle.

Tänase mängu protokoll

Homme seisab ees printsipiaalne kohtumine Lätiga. "Elu on näidanud, et Läti taob meid viimasel päeval igast asendist. Ütlesin poistele, et nendega on vaja homme hullama hakata. Eks näis, palju jõudu on," lisas Parkonen.

Kuidas Parkonen tema käsutuses olevate mängijate tüüpidega üldjoontes rahul on? "Alati võiks olla üks korralik karu korvi all, aga peame nendega, kes meil on, leidma mingisuguse taktika, kuidas mängida. Kujusi on, aga sõltub sellest, kuidas me edasi liigume ja kuidas nad trenni teevad. Küsimus on selles, kas koduklubis 30 sanga viskamisest mängu peale piisab, kui tuled siia ja midagi teha ei oska?"

Vaata pikemat intervjuud Parkoneniga videost! Homne mäng Lätiga on algusega kell 16.45 ka Delfi TV eetris.