Marek Doronini lahkumismängus Tartu Delta ridades pallinud Toomas Liivaku sõnul hoiab ta end siiani heas vormis.

Liivaku nimele jäi mängu ühe parimana 17 punkti ja 10 lauapalli.

"See oli tavaline mäng ja üleplatsimees oli täna ikkagi Marek. Tema jaoks organiseeritud üritus, see oli väga lahe ja hea, et see nii lõppes," sõnas Liivak.

46-aastane mängujuht hoiab ennast endiselt suurepärases vormis ning mängib korvpalli tihti.

"Tuleb mängida igasuguseid vanuseklassi liigasid ja Tartumaa liigasid. Niikaua, kuni sport meeldib ja vigastusi pole, on lõbu mängida!"

