DELFI VIDEO | Tiit Sokk: saab olema huvitav väljakutse, kõik tahavad end tõestada

Eesti meeste korvpallikoondis tegi täna esimese ühistreeningu 2019. aasta suviste MM-valiksarja mängude eel. Treeningul osales 11 mängijat, 3x3 MM-il võistelnud Maik-Kalev Kotsar ja Martin Dorbek olid esialgu puudu.

Meeskond on võrreldes kolme aasta taguse Euroopa meistrivõistluste satsiga oluliselt muutunud. Siim-Sander Vene rehkendas treeningu eel, et on koondislastest varasemalt koos mänginud vaid Martin Dorbeki, Rain Veidemani ja Kristjan Kitsinguga. Ka koondise peatreener Tiit Sokk nõustus, niivõrd suurt muudatust pole koondis tema käe all varasemalt teinud.

"Nii suurt lõiget pole vist tõesti korraga olnud. Paari kaupa on küll vahetusi toimunud, aga seekord... Ma pole paljusid mehi treeninud. Selles mõttes on uus olukord küll," rääkis Sokk. Kuigi muutused on suured, siis peatreener ei leia, et eriliselt pabistama peaks. Küll uued tulijad välja veavad.