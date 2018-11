DELFI VIDEO | Tiit Sokk: kohtunikud lasid korvi all väga jõuliselt mängida

"Meie relvaks on kaugvisked olnud. Me peame enda omad ära panema. Grusiinid olid korvi all võimsad ja panid oma visked ära, lisaks ründelaud. Seal (korvi all) lasti ka väga jõuliselt mängida," sõnas Sokk.

