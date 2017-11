DELFI VIDEO | Tanel Kurbas Eesti meistriliigat taga ei igatse

Eesti korvpallikoondis alustab reedel võõrsil Iisraeli vastu uut MM-valiksarja. Täna pidas rahvusmeeskond esimese treeningkogunemise. Vaata videointervjuust, mida rääkis Slovakkia meistriliigas mängiv Tanel Kurbas.

"Slovakkias on kiire korvpalli liiga. Ma arvan, et pigem on see Eesti liigast ikkagi parem, aga ega ta mingi superliiga ei ole. Eestis on tase kehvemaks läinud viimaste aastatega," võrdles Kurbas.