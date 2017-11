DELFI VIDEO | Sten-Timmu Sokk: loodan, et Kalevi spordihall tuleb paksult täis nagu vanasti

Eesti korvpallikoondise mängujuht Sten-Timmu loodab, et Kalevi spordihalli täismaja publiku ees kukuvad Suurbritannia vastu visked paremini sisse kui reedel Iisraelis.

Eesti ja Suurbritannia kohtuvad 2019. aasta MM-valikturniiri teises alagrupimängus esmaspäeval kell 19. Delfi teeb mängust otseblogi, telepilti näitab TV6 ja Viasat Sport Baltic.

Koondise teine MM-valimäng on ukse ees. Kodusaal. Mis Eesti koondise edu võti võiks homme olla?

See peabki olema kodusaali eelis. Loodan, et saal tuleb paksult rahvast täis, nagu siin kunagi oli. Peame kindlasti ühtusele lootma, et saaks rahva ees "duhhi" üles. Nii on palju kergem mängida.

Aga mis võiks olla meie mänguline nipp brittide vastu?

Selle peame homme mängu ajal välja selgitama. Peame kaitses asjad korda saama. Ei tohi nii palju kergeid korve lasta ja vastast niisama jooksma ka mitte. Eelmise mängu statistika poolest on raske end halvasti tunda. Viskasime 17 viset rohkem, aga kui sisse ei pane, pole midagi teha. Kodusaalist tulenevalt võiks saada väikest abi ka mittemängijatelt. Peame olema valmis andma endast viimsegi verepiisa, et võit kätte saada. Vaatasime nende videot - ei ole halb võistkond vastas. Hästi atleetlik. Et võit kätte saada, peame olema valmis natuke rohkem kui sada protsenti.

Sinust on saanud ka ootamatult juba võistkonnas nö "vanake". Kui palju sa pead nooremaid mehi utsitama, et nad esimese mängu kaotust hinge ei võtaks ja täismaja publiku ees normaalselt mängida suudaks?

Paar aastat tagasi sain selle kogemuse juba kätte, kui neid päris "vanakesi" satsis polnud. Eks on huvitav. Peame ikka, võtku mis võtab, kõik valmis olema ja just kaitses agressiivsemad olema. Küll see rünnak tuleb meil, eestlastel järgi, kui kaitses tublid oleme.