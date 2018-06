DELFI VIDEO | Siim-Sander Vene usub Eesti edasipääsu: teist eesmärki ei saagi olla!

Eesti korvpallikoondise ääremängija Siim-Sander Vene usub, et kuigi meil kõiki põhimängijaid kahes eesootavas MM-valikmängus kasutada pole, ei tohi mehed vähemast kui järgmisse ringi pääsemisest mõeldagi.

Teise ringi pääsevad iga alagrupi kolm paremat. Kreekal on H-alagrupi liidrina kirjas neli võitu, Eestil ja Iisraelil kaks võitu, Suurbritannial neli kaotust. Meil on veel mängimata Suurbritannia (29. juunil Glasgows) ja Kreekaga (2. juulil Tallinnas).

Vene usub, et mõlemad meeskonnad on hammustatavad: "Teistmoodi pole mõtet mõeldagi. Me ei lähe ju niisama proovima või vaatama, mis saab. Igal juhul lähme võitma! Võitu on ju vaja, et edasi saada. See peakski eesmärk olema. Vast saame selle kätte ka!"

Vene on praegusest koondisest koos mänginud vaid kolme mehega: Rain Veidemani, Martin Dorbeku ja Kristjan Kitsinguga. "Mehed on erinevad, oskused vähe teistsugused," ei hakanud Vene eitama, et vahet kolme aasta taguse meeskonnaga on tunda. "Enamusega pole koos mänginud, isegi mitte kokku puutunud. Aga kõik on töökad ja positiivsed kutid. Kui mängud algavad, eks siis näha ole, kes kannavad ja kellel läheb veel aega."

Enda võimaliku lepingupikenduse kohta Varesega Venel midagi uut öelda polnud. "Kõik võimalused on õhus. Klubiga jäi jutt, et pärast koondisemänge vaatame, mis edasi saab. Kõik on lahtine," sõnas ta.