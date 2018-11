DELFI VIDEO | Siim-Sander Vene: kaks lõiku oli, kus saime emotsiooni üles ja jooksma, aga siis...

Teadaolevalt on Vene hetkel klubita, viimased klubimängud pidas ta oktoobri lõpus ehk umbes kuu aega tagasi.

"Vorm on tipp-topp. Joosta jõuan ja päris suured minutid vist mängisin ka. Selles mõttes ei olnud midagi hullu. Eks mängutunnetuse osas jäi mõnedes kohtades midagi ikka puudu. Kõige hullem ei olnud," võttis Vene enda mängulise valmisoleku lühidalt kokku.

Gruusia oli mängitav nendib Vene. Mängus oli paar halba lõiku, kus osati eelised maha mängida.

"Kaks lõiku oli, kus saime emotsiooni üles ja saime jooksma, ennast käima, aga siis andsime ise kolm korda kiirrünnaku pealt niimoodi ära, et nad said lihtsa, väga lihtsa korvi," oli Vene tusane. "Ja põhimõtteliselt kolm korda jutti. Need on hetked, mis tapavad mängu ja seda rütmi. Kaks lõiku andsime oma lollustega ära. Juba võitlesime eelise kätte, aga andsime ära."