DELFI VIDEO | Reinar Hallik: ei ole hea tunne - pähe saime!

Reinar Hallik sõnas pärast omanimelise korvpallikooli kaotust II liigas RSK Tarvale, et kaotuse tõttu tunne kõige parem ei olnud, kuid pea 300-pealine publikuhulk tegi tal tuju paremaks.

"Ei ole hea tunne praegu - pähe saime! Väsinud olen ka," sõnas Hallik muigega. "Üks asi on kokkumäng, teiseks on see väga hea kogemus noortele. Rahvast tuli vaatama, niisugune vähe tõsisem mäng - ma arvan, et saime väga hea kogemuse, seis seisuks."

