DELFI VIDEO: Rait-Riivo Laane Kreeka esiliiga tasemest: koduväljakul saaks Ethnikos Eesti klubidest jagu

Täna hommikul jõudis koju Eesti korvpallikoondise liige Rait-Riivo Laane, seljataga hooaeg Kreeka esiliigas. Piraeuse Ethnikos võitles 16 meeskonna konkurentsis välja 7. koha, Laane täitis põhimängujuhi rolli.

"Kui oktoobris hooaega alustasime, siis skeptikud paigutasid meid 10.-11. koha peale. Lõpetasime kõrgemal ja ka teised meeskonnad sõnasid tunnustavalt, et Ethnikos mängis kohati üle oma võimete. Eks rahaline faktor pani play-off´i pääsule piirid ette. Olime rahalise poole pealt liigas tagumise otsa klubi," selgitas Ethnikose eest 29 mängu pidanud Laane.

Eestlane oli klubis ainus välismängija, seal kehtibki ühe välismängija limiit. Et teda hooaja käigus välja ei vahetatud näitab, et Laanega oldi rahul. "Eks seal vahepeal läks välismaalaste liikumine päris tihedaks. Lõviosa meeskondadest vahetas hooaja käigus välismaalase välja. Mul oli sellega õnne või siis tõesti jäädi rahule," muigas Laane. Ka kokku lepitud tasud õnnestus kõik kätte saada, mis on Kreeka puhul pigem ebatüüpiline.

Aga rahuloluks oli ka põhjust. Laane keskmised näitajad põhiturniiril - 29 minutit, 10,6 punkti, 4 korvisöötu ja 1,4 vaheltlõiget mängus. Esimest hooaega piiritaga pallinud mehe kohta igati korralikud numbrid. Ka viskeprotsendid olid viisakad - vabavisked 83%, kahesed 49% ja kolmesed 39%.

Mida arvata Kreeka esiliiga tasemest? "Ma usun, et see on arvestatav tase. Koduväljakul saaks me Eesti klubidest jagu, aga võõrsil ei oska lubada," üritas Laane tuua hoomatavat paralleeli.

23-aastane mängujuht kuulus ka nende hulka, kes said Eesti koondise peatreenerilt Tiit Sokult koondisekutse. Aega vastata on 6. juunini, aga Laane on valiku langetanud - tema liitub ja üritab end võidelda lõppvalikusse ehk 12 mängija sekka.

Videos on juttu ka järgmise hooaja väljavaadetest.